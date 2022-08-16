Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Rıza Pekkutsal yaşamını yitirdi

Sinema ve tiyatro sanatçısı Rıza Pekkutsal, hayatını kaybetti. Pekkutsal, emekli olduktan sonra İzmir’in Buca ilçesinde yaşamını sürdürüyordu.



Pekkutsal'ın vefat haberi üzerine çok sayıda sanatsever sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.



Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bombacı Mülayim, Yedi Bela Hüsnü filmleriyle yüzümüzü güldüren, Buca'mızın önemli bir değeri olan hemşehrimiz, sinema ve tiyatro sanatçısı Rıza Pekkutsal'ı kaybettiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.



Pekkutsal, yarın Buca Yaylacık Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.



RIZA PEKKUTSAL KİMDİR?



Rıza Pekkutsal, Türk sinema, ses ve tiyatro sanatçısı. Sanatçı aynı zamanda seslendirme yaparak ilk komedi tarzında plak komedi yaptı.

Çalışmalarından bazıları ödül aldı. Çok sayıda sinema filminde yan rollerde yer aldı.



Pekkutsal, emekli olduktan sonra İzmir’in Buca ilçesinde yaşamını sürdürüyordu.



Buca halkevinde sanat yaşamına başlayıp İzmir Özel Tiyatrosu'nda eğitim gördü. İstanbul'a gelince Muammer Karaca'nın tiyatrosunda çalıştı. Hulki Saner kendisini sinemaya kazandırmasıyla oynadığı ilk film Cibali Karakolu oldu. Bu filmden sonra 1971'den 1979 yılına kadar seslendirme sanatçılığı yaptı.

Korkusuz Korkak filminde memur rolünü canlandırdı. 1980'lerde çoğunlukla Kemal Sunal filmlerinde rol aldı ve seslendirmeler yaptı.

İlk dizi oyunculuğunu 1994 yılında Kaygısızlar dizisinde 'Hacı Gaffur' rolüyle yaptı.

En son oynadığı film 2007 yapımı Sıfır Dediğimde filmidir.

Son oynadığı reklam filmi ise Cem Yılmaz, Cansu Dere ve Zafer Önen ile birlikte Opet reklamı oldu.

Müzik sektörüyle de ilgilenen Pekkutsalın yaklaşık 20 plakta imzası vardır. Uzun süre İstanbul'da yaşadı.

