Yetenek Sizsiniz jüri üyeleri belli oldu: Yetenek Sizsiniz ne zaman başlayacak?

Dünyanın dört bir yanında izlenme rekorları kıran Got Talent’ın Syco Entertainment ve Fremantle iş birliğiyle hazırlanan Türkiye uyarlaması "Yetenek Sizsiniz" yaz sezonunda izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.

Sunuculuğunu ise geçmiş sezonlarda da programın yüzü olan Alp Kırşan yapacak. Yeni jüri kadrosunda ise Eda Ece, Şevval Sam, Hande Yener ve İlker Ayrık gibi tanınmış isimler yer alıyor.

2025 yılında uzun bir aranın ardından yeniden izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Yetenek Sizsiniz Türkiye, bu kez NOW TV ekranlarında yayınlanacak. Programın kesin yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmasa da, televizyon kulislerinden sızan bilgilere göre Eylül 2025'te başlaması planlanıyor.