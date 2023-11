Yuvalaç nasıl yapılır? Seferihisar'ın yöresel yemeği Yuvalaç'ın tarifi

Önce kızartılıp ardından haşlanan yuvalaça, İzmir Seferihisar ile özdeşlemiş lezzetlerden biri.



YUVALAÇA İÇİN MALZEMELER



750 gr kıyma

2 yumurta

bayat ekmek içi

4 su bardağı et suyu

2 çorba kaşığı un

1 su bardağı pirinç

1 tatlı kaşığı tuz

1 tutam karabiber



YUVALAÇA YAPIMI



Kıyma, pirinç, bir yumurta akı ve tuz karabiberi bir kapta yoğurup köfte şekli verin. Köfteleri önce yumurtaya sonra una batırıp kızartın.Başka bir tencerede et suyunu kaynatın. Köfteleri et suyunda pirinçler yumuşayıncaya kadar pişirin, et suyu ile birlikte servis edin.