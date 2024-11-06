Zeugma Ensemble ve Tangos+  konseri sanatseverlerle buluşacak

Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), "Fuaye Konseri" kapsamında Opera Sahnesi'nde "Zeugma Ensemble ve Tangos+" grubunun konserini sanatseverlerle buluşturacak.



ADOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet dönemi mimarisinin önemli yapılarından biri olan Opera Sahnesi'nin estetik ve akustik fuaye alanında, her ay düzenli yapılacak konserlerle sanatseverler ağırlanıyor.



2024-2025 sanat sezonunda başlanılan Fuaye Konseri serisinde, 9 Kasım'da saat 13.00'te Ankara Devlet Opera ve Balesi Fuaye Alanı'nda bu kez "Zeugma Ensemble ve Tangos+" grupları sanatseverlerle buluşuyor.



"Zeugma Ensemble" keman sanatçıları Özgür İnce, Çise Korkmaz, viyolonsel Bekir Dinçer, piyanoda Hande Uçar Yanç ve kontrabasta Hacer Özlü'den, "Tangos+" ise vokalde Meltem Anafarta Şendağ, bandoneon Burak Şendağ ve piyanoda Kaan Yüksel'den oluşuyor.