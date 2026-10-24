"Elektrik Çağı Yükleniyor" NTV'de başlıyor

Her bölümde elektriğin farklı bir boyutunun derinlemesine ele alınacağı bu özel yapım, Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği’nin (Elder) katkılarıyla Cumartesi günü saat 15.15'te NTV ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

İLK İKİ BÖLÜMDE NE VAR?

Programın merakla beklenen ilk iki bölümünde, modern dünyayı ayakta tutan iki kritik temaya odaklanıyoruz: Elektrik dağıtımı ve elektriğin dijitalleşmesi

UZMAN İSİMLERLE RÖPORTAJLAR

Yalnızca teorik bilgilerle sınırlı kalmayan programda, her bölümde konusunda uzman yetkili isimler konuk oluyor.

"Elektrik Çağı Yükleniyor" ile elektriğin dününü, bugününü ve yarınını keşfedeceğimiz bu özel seriyi kaçırmayın.