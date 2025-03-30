Sevincin ve paylaşmanın en tatlı günleri... Yüzyıllar boyunca sıra gelen zarif gelenek "bayramlar"



Osmanlı’da bayram adetlerinden eski İstanbul’daki bayram adetlerine, Kurtuluş Savaşı’ndaki bayramlardan Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki bayramlara…



Birbirinden değerli tarihçiler, geçmişten gelen hikayelerle bayramların özlenen ve bilinmeyen yanlarını anlattı.

İlk bölümü dün yayınlanan Gelenekten Geleceğe "Bayramlar" NTV'de devam ediyor.

Halkbank’ın katkılarıyla gerçekleşen 3 bölümlük seri ikinci bölümüyle bugün saat 18.30'da NTV'de.

Üçüncü bölüm ise yarın yani 31 Mart'ta saat 18.30'da yayımlanacak.

Kaçıranlar için tekrar bölümleri saat 10.30'da.