Gelenekten Geleceğe "Bayramlar" NTV'de



Sevincin ve paylaşmanın en tatlı günleri... Yüzyıllar boyunca sıra gelen zarif gelenek "bayramlar"



Osmanlı’da bayram adetlerinden eski İstanbul’daki bayram adetlerine, Kurtuluş Savaşı’ndaki bayramlardan Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki bayramlara…



Birbirinden değerli tarihçiler, geçmişten gelen hikayelerle bayramların özlenen ve bilinmeyen yanlarını anlattı.



Halkbank’ın katkılarıyla gerçekleşen 3 bölümlük seri ilk bölümüyle Cumartesi saat 18.15'te NTV'de.



İşte Gelenekten Geleceğe "Bayramlar" programının bölüm ve tekrar saatleri;



İlk bölüm: 29 Mart 18.30/ Tekrar yayını 30 Mart 10.30



İkinci bölüm: 30 Mart 18.30/ Tekrar yayını 31 Mart 10.30



Üçüncü bölüm: 31 Mart 18.30/ Tekrar yayını 01 Nisan 10.30