Sevincin ve paylaşmanın en tatlı günleri... Yüzyıllar boyunca sıra gelen zarif gelenek "bayramlar"



Osmanlı’da bayram adetlerinden eski İstanbul’daki bayram adetlerine, Kurtuluş Savaşı’ndaki bayramlardan Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki bayramlara…



Birbirinden değerli tarihçiler, geçmişten gelen hikayelerle bayramların özlenen ve bilinmeyen yanlarını anlattı.



İlk bölümü cumartesi günü, ikinci bölümü de pazar günü yayınlanan Gelenekten Geleceğe "Bayramlar" NTV'de devam ediyor.

Halkbank’ın katkılarıyla gerçekleşen 3 bölümlük seri üçüncü bölümüyle bugün saat 18.30'da NTV'de.



Kaçıranlar için tekrar bölümleri saat 10.30'da.