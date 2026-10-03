Türkiye'nin Anıt Ağaçları NTV'de

Türkiye 'nin dört bir yanında yükselen, asırları aşan yaşlarıyla köklerinde gizemli hikayeler barındıran anıt ağaçlar; bahara, yaza ve kışa eşlik eden benzersiz güzellikleriyle gözler önüne seriliyor.

Ülkemizin her köşesinde yer alan ve özenle korunan bu tarihi ağaçların hikayeleri ile benzersiz özelliklerinin anlatıldığı "Türkiye'nin Anıt Ağaçları", Cumartesi günü saat 10:50'de NTV 'de!