Türkiye'nin Anıt Ağaçları NTV'de
03.10.2026 08:22
NTV
Yüzyıllardır kökleriyle toprağa tutunan, gölgesiyle bugünü serinleten ve geleceğe uzanan köprüler kuran ulu ağaçlar ekranlara geliyor
Türkiye'nin dört bir yanında yükselen, asırları aşan yaşlarıyla köklerinde gizemli hikayeler barındıran anıt ağaçlar; bahara, yaza ve kışa eşlik eden benzersiz güzellikleriyle gözler önüne seriliyor.
Ülkemizin her köşesinde yer alan ve özenle korunan bu tarihi ağaçların hikayeleri ile benzersiz özelliklerinin anlatıldığı "Türkiye'nin Anıt Ağaçları", Cumartesi günü saat 10:50'de NTV'de!
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