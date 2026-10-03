NTV

Türkiye'nin Anıt Ağaçları NTV'de

03.10.2026 08:22

Türkiye'nin Anıt Ağaçları NTV'de
NTV
NTV - Haber Merkezi
Google'da NTV'yi tercih et

Yüzyıllardır kökleriyle toprağa tutunan, gölgesiyle bugünü serinleten ve geleceğe uzanan köprüler kuran ulu ağaçlar ekranlara geliyor

Türkiye'nin dört bir yanında yükselen, asırları aşan yaşlarıyla köklerinde gizemli hikayeler barındıran anıt ağaçlar; bahara, yaza ve kışa eşlik eden benzersiz güzellikleriyle gözler önüne seriliyor.

 

Ülkemizin her köşesinde yer alan ve özenle korunan bu tarihi ağaçların hikayeleri ile benzersiz özelliklerinin anlatıldığı "Türkiye'nin Anıt Ağaçları", Cumartesi günü saat 10:50'de NTV'de!

Video haber
Haberin devamı
Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram