4 yıl önce aramızdan ayrılan Özlem Sarıkaya Yurt'u anıyoruz

17.05.2026 14:17

Son Güncelleme: 17.05.2026 14:18

NTV - Haber Merkezi
Türkiye onu güler yüzü ve güzel sesiyle tanıdı. Özlem Sarıkaya Yurt, yıllarca NTV ekranlarından milyonlarca insana ulaştı. Bizim için bir meslektaştan çok daha fazlasıydı; güzel kalpli, güzel ruhlu bir arkadaşımızdı. Onu 4 yıl önce bugün kaybettik. Unutmayacağız...