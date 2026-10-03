Bill Gates'ten uyarı: "Bir milyar insan ölebilir"

Programın konukları sevilen müzisyen Bahadır Tatlıöz, Pazarlama ve Yapay Zeka Danışmanı Yüce Zerey ve Psikolog Dr. Hicran Tülüce oldu.

Yüce Zerey, nesiller boyunca IQ düzeylerinde gözlenen artışı tanımlayan Flynn etkisini anlattı. Bu artışın zamanla yavaşladığını, durduğunu ve bazı ülkelerde geriye gittiğini, bu durumun "ters Flynn etkisi" olarak adlandırıldığını belirtti. Zerey, dijitalleşmenin, çevresel faktörlerin ve yapay zekanın bu gerilemeyi hızlandırdığını ifade etti.

Bahadır Tatlıöz, sosyal medya ve yapay zekanın insanın yerine düşünmesinin zihni zorlama ihtiyacını azalttığını söyledi: "Otomatikman sen düşünme, ben düşünürüm, sen sorgulama, ben sana cevabını veririm diyor."

İcatların insanların sıkıştığı, çözüm üretmek zorunda kaldığı durumlarda ortaya çıktığını hatırlatan Tatlıöz, bilgiye hızla ulaşmanın ve dışarı çıkmadan pek çok işi halledebilmenin beyni bir konfor alanına taşıdığını belirtti: "Zorlanmayan bir organ şu anda beyin. Konfor alanına geldi." Bu durumun karşılığını sanatta da gördüğünü dile getiren Tatlıöz, müzik üreten yapay zeka araçlarını kullanmasının beklendiğini, ancak kendisinin kullanmadığını söyledi.

Dr. Hicran Tülüce, her problemde yapay zekaya başvurmanın kişinin kendi düşünme kapasitesini kullanmasını azalttığını ifade etti: "Aslında bizi ciddi bir şekilde zihinsel tembelliğe itiyor. Çünkü insanın en önemli kapasitesi düşünmek, üretmek, çözüm yaratabilmek gibi süreçler." Yapay zeka yardımıyla makale hazırlayan kişilerin beyin aktivitesinde azalma görüldüğünü bildiren bir çalışmaya değinen Tülüce, biyolojik zeka ile zihinsel işlevlerin kullanımını birbirinden ayırdı: "Biyolojik zekayı düşürdüğüne dair bir bilimsel kanıt yok aslında. Sadece beynin işlevlerini, zekanın işlevlerini kullanmamış oluyoruz."

Programda, Bill Gates 'in yapay zekanın biyolojik silahlar ve kitlesel saldırılar için kullanılması halinde bir milyar insanın ölebileceği yönündeki uyarısı da gündeme geldi. Bu uyarıyı değerlendiren Yüce Zerey, Geoffrey Hinton gibi yapay zekayı geliştiren isimlerin yıllardır risklere dikkat çektiğini hatırlattı. "Aslında biraz geç kaldık" diyen Zerey, Pandora'nın kutusunun açıldığını söyledi.

Zerey, şirketler ve ülkeler arasındaki yapay zeka yarışının niteliğinin değiştiğine dikkat çekti: "Şu anda öyle bir rekabet var ki aralarında, hem şirketler arasında hem ülkeler arasında. Ve bu rekabet artık bir ticari rekabet değil, bir güç rekabeti.