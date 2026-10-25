Çocukluk anıları mutluluğumuzu nasıl gölgeliyor?

Her Cuma NTV’de yayınlanan Zincirleme Reaksiyon, bu hafta mutluluğun formülünü, modern insanın mutsuzluk nedenlerini, sosyal medyanın etkilerini ve çocukluk anılarının mutluluk üzerindeki rolü konuşuldu. Programın konukları tarihçi ve yazar İlkin Başar Özal, müzisyen Serkan Çağrı ve Uzman Psikolog Dr. Hilal Bebek’ti.

Modern insanın mutluluk arayışını değerlendiren İlkin Başar Özal, günümüzde mutsuz olmanın mutlu olmaktan daha kolay hale geldiğini belirtti. Her insanın içinde bir zaman makinesi olduğunu söyleyen Özal, geçmişe götüren anılarla geleceğe taşıyan umutlar arasında denge kurmanın mutluluğun anahtarı olduğunu vurguladı. Geçmişin pişmanlıkları ve geleceğin kaygıları arasında sıkışan insanların bugüne değer vermekte zorlandığını ifade eden Özal, dijital dünyadan mümkün olduğunca uzak durduğunu ve basit şeylerle mutlu olmayı tercih ettiğini anlattı.

Modern dünyanın mutluluk anlayışını değerlendiren Dr. Hilal Bebek, tüketim ve sahip olma üzerine kurulan mutluluk formülünün işe yaramadığını belirtti. Mutlulukla hazzın birbirine karıştırıldığını anlatan Bebek, hazzın geçici, mutluluğun ise zamana yayılan bir yaşam hali olduğunu vurguladı. Sosyal medyada başkalarının kurgulanmış mutluluklarını izlemenin mutsuzluğa yol açabileceğini ifade eden Bebek, insanın yalnızca kendi yaralarına odaklanarak iyileşemeyeceğine dikkat çekerek “Başkasına uzanırken iyileşiyoruz” dedi.

Mutluluğun çocuklukta şekillenmeye başladığını belirten Serkan Çağrı ise aile ve çevrenin insanın duygusal dünyasındaki etkisini anlattı. Mutsuz ve umutsuz bir aile ortamında büyüyen çocukların ilerleyen yıllarda da bu duygularla mücadele edebileceğini söyleyen Çağrı, kendi çocukluğundan örnekler verdi. Geçmişte yaşadığı mutsuz anıların bugün bile mutluluğuna gölge düşürebildiğini ifade eden Çağrı, çocukların mutluluk anlayışının oluşmasında ailenin önemli bir rol oynadığını vurguladı.