Gülistan Doku dosyasında “adli arkeoloji” detayı

Programa katılan Avukat Hediye Gökçe Baykal, suç araştırmaları uzmanı Mesut Demirbilek ve adli tıp uzmanı Mehmet Görgülü, dosyadaki kritik noktalara dikkat çekti.

Suç araştırmaları uzmanı Mesut Demirbilek, kayıp vakalarına yaklaşımda özellikle de çocuk kayıplarında zaman faktörünün belirleyici olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi: “Eğer kaybolan bir çocuk 24 saat içinde bulunamıyorsa, o dosyaya artık kayıp olarak değil, cinayet ihtimaliyle yaklaşılması gerekir.”

Soruşturmanın geldiği aşamada dosyanın genişleyebileceğine işaret eden Avukat Hediye Gökçe Baykal ise yalnızca tek bir suç başlığıyla sınırlı kalınamayacağını vurguladı: “Bu dosya yalnızca bir öldürme dosyası değil; delil karartma, dijital verilerle oynama gibi farklı suç başlıklarını da içeriyor. Bu nedenle soruşturmanın genişlemesi kuvvetle muhtemel.”

Adli tıp uzmanı Mehmet Görgülü, Gülistan Doku ’nun gömüldüğü iddia edilen bölgede yapılan arama çalışmalarına dikkat çekerek, bu tür alanların bilimsel yöntemlerle incelenmesinin önemini vurguladı.

Görgülü, söz konusu arama sürecine ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Bir mezar olduğu tespit edilen yerde arkeolojide arkeolojik titizlikle, fırçayla ve bazı özel aletlerle çalışılır. En küçük toprak parçası bile çok iyi analiz edilir.”

Bu yöntemlerin uygulanmasının kritik olduğunu belirten Görgülü, aynı alanda yapılacak detaylı incelemelerin önemli bulgular ortaya çıkarabileceğini şu sözlerle ifade etti: “Eğer o mezar adli arkeolojik prensiplere uygun şekilde incelenseydi, orada bir bulaşla ilgili bir şey bulunabilirdi.”