Kasım indirimlerine dikkat, kâr edeyim derken zarar etmeyin

Programın konuklarından Müzisyen Zeynep Mansur, Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük ve Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, indirim kampanyalarını ve alışveriş alışkanlıklarını değerlendirdi.

İndirim kampanyalarında tüketicilerin gerçek fiyatları belirlemekte zorlandığını anlatan Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Levent Küçük, ürünlerin önceden takip edilmesinin önemini vurguladı. Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesine değinen Küçük, indirimli ürünlerin etiketlerinde son 10 günün en düşük fiyatının da yer alması gerektiğini söyledi. İndirim dönemlerinde satışa sunulan ürünlerin normal dönemdeki ürünlerle aynı olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini belirten Küçük, aynı markanın İstanbul'un farklı semtlerindeki alışveriş merkezlerinde farklı ürünler satabildiğine dikkat çekti. Küçük, “Bazı markalar, İstanbul ölçeğinde söylüyorum, semtlere göre, AVM'lere göre ürün üretiyorlar” dedi. İnternet ve mağaza fiyatları arasındaki farklılıklara da değinen Küçük, tüketicilerin doğru karşılaştırma yapabilmesi için ürün bilgilerinin eksiksiz sunulması gerektiğini ifade etti.

Alışveriş alışkanlıklarını anlatan Müzisyen Zeynep Mansur, kasım indirimlerine kapılmadığını ve bilinçli tüketim yaptığını söyledi. Kendini kontrol etmek için zaman zaman kredi kartını yanına almadığını belirten Mansur, ürünleri deneyerek satın almayı tercih ettiğini ve internet alışverişinden fazla yararlanmadığını ifade etti.

Alışverişte kullanılan nöropazarlama tekniklerine değinen Prof. Dr. Nesrin Dilbaz, son dakika ve sınırlı stok uyarılarının tüketicilerde rekabet duygusu oluşturarak hızlı karar vermeye yönelttiğini söyledi. Alışverişin beyindeki ödül mekanizmasını da değerlendiren Dilbaz, dopaminin özellikle ürün arama, seçme ve satın alma sürecindeki haz beklentisiyle bağlantılı olduğunu anlattı. Alışverişten alınan hazzın kısa sürdüğünü belirten Dilbaz, bu davranışın zamanla stresle başa çıkma yöntemine dönüşebileceğini vurguladı. Dilbaz, “Bir süre sonra o duygu durumla birlikte alışveriş maalesef eşleşiyor” diyerek ihtiyaç dışı alışverişin tekrarlayan bir alışkanlık haline gelebileceğine dikkat çekti.