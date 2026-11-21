Türkiye ’de girişimcilik ekosistemi, yeni fikirler ve teknoloji odaklı projelerle büyümeye devam ediyor.

Bu kez adres İstanbul Finans Merkezi.

Halkbank ve İTÜ ARI Teknokent iş birliğiyle yürütülen HUBrica Hızlandırma Programı’nın üçüncü dönemi, İstanbul Finans Merkezi Halkbank Kulelerinde düzenlenen Demo Day ile sona erdi.

Program kapsamında desteklenen 10 girişim, geliştirdikleri projelerini yatırımcılar, sektör temsilcileri ve girişimcilik ekosisteminin paydaşlarıyla buluşturdu.

Etkinliğe Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil ve İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Attila Dikbaş da katıldı.

Sahnedeki projeler ise oldukça dikkat çekiciydi.

Gıdanın tazeliğini renk değişimiyle gösteren biyobazlı akıllı ambalajlardan, yöneticilerin kod ya da SQL bilgisine ihtiyaç duymadan yalnızca Türkçe veya İngilizce komutlarla veri tabanlarından anlık rapor almasını sağlayan yapay zeka çözümlerine kadar farklı teknolojiler tanıtıldı.

Tarım tarafında da yenilikçi projeler vardı.

Yerli mikroorganizmalar ve tarımsal atıklardan geliştirilen mikrobiyal gübre teknolojileriyle kimyasal gübre kullanımının azaltılması hedeflenirken, başka bir girişim işletmelerin atıl durumdaki mutfaklarını otonom yapay zeka ajanlarıyla dijital restoranlara dönüştürmeyi amaçlıyor.

Dijital sağlık , insan kaynakları, akıllı otopark sistemleri ve sürdürülebilirlik teknolojileri de programda öne çıkan diğer alanlar arasında yer aldı.

Ancak HUBrica’da süreç yalnızca projelerin sahneye çıkmasından ibaret değil.

Programa kabul edilen girişimler dönem boyunca eğitim , mentörlük ve danışmanlık desteği aldı; iş modellerini geliştirmek, satış ve pazarlama süreçlerini güçlendirmek, yatırım süreçlerine hazırlanmak için farklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Girişimciler aynı zamanda bankanın ilgili birimleriyle doğrudan bir araya gelerek geliştirdikleri teknolojilerin olası kullanım alanlarını ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

Ve programın finalinde sıra yatırımcıların karşısına çıkmaya geldi.

Demo Day’de 10 girişim projelerini anlattı, yeni iş bağlantıları kurma ve potansiyel yatırımcılarla bir araya gelme fırsatı yakaladı.

Üçüncü dönemini tamamlayan HUBrica Hızlandırma Programı ile yerli teknoloji girişimlerinin büyümesi, farklı sektörlerle iş birlikleri geliştirmesi ve uluslararası pazarlara açılma potansiyellerinin artırılması hedefleniyor.

Bakalım bu 10 girişimden hangileri önümüzdeki dönemde adını daha sık duyuracak.

Biz de Tekno Hayat ekibi olarak yeni fikirlerin ve yerli girişimlerin yolculuğunu takip etmeye devam edeceğiz