Karbondioksit salınımında umut veren gelişme

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), küresel karbondioksit salınıma dair verilerini yayımladı.

IEA artışın, yenilenebilir enerji ve elektrikli araç kullanımının yaygınlaşarak kömür talebindeki artışı dengelemesi sayesinde düşük seviyede gerçekleşeceğini belirtti.



IEA raporuna göre karbondioksit salınımının bu sene neredeyse 300 milyon ton artarak 33,8 milyar tona çıkması beklenirken bu rakam, geçen sene görülen iki milyar ton artışın altında kaldı.



Karbondioksit salınımındaki artış, havacılık sektörünün salgın faaliyet seviyelerinden toparlanmasının ve elektrik üretim faaliyetlerinin sonucu olarak gerçekleşti.



Ukrayna'nın işgalinin enerji fiyatlarını tırmandırması sonucunda ülkelerin kömür talebinin artması, küresel karbondioksit salınımında bir milyar tona kadar artışa sebep olabilecekken yenilenebilir enerjinin ve elektrikli araçların yaygınlaşması, artışı sınırladı.



IEA Başkanı Fatih Birol, "Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle tetiklenen enerji krizinin sonucunda birçok ülke, Rusya'nın piyasadan çekilen doğalgaz arzının yerine koyacak farklı kaynak arayışına düştü" dedi.



Birol, "Güzel haber şu ki, güneş ve rüzgar enerjisi arzdaki eksikliğin çoğunu karşıladı, kömür kullanımındaki artış kısmen küçük ve geçici görünüyor" açıklamasında bulundu.

