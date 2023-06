1.4 ton ağırlığında, ikinci el otomobil fiyatına alıcısını bekliyor

Karanfil, "Bu performanstaki boğamızda yüzde 60’lık et performansı bekleriz. 850 kiloya yakın bir et çıkacağını düşündünüz bir boğamız. Bu bir anlamda hem hobi göz zevkinizi tatmin ediyor hem de piyasaya güzel bir et sunuyor. Almak isteyenler için de satışta olan bir boğamız, alıcılarını bekliyoruz. 250 bin TL’den satışta, zaten et karşılığına baktığımızda da kurban rayiçlerinde bir boğamız." dedi.