1.4 ton ağırlığında, ikinci el otomobil fiyatına alıcısını bekliyor

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte Düzce'de hazırlıklar başladı. Kurban kesmek isteyen vatandaşlar besi çiftçiliklerine ya da canlı hayvan pazarlarına gidiyor.

Kentte faaliyet gösteren bir besi çiftliğinde de büyük emeklerle yetiştirilen 2 yaşındaki boğa satışa çıktı. "Kral" ismi verilen ve adeta besi çiftliğinin gözdesi olan boğa, 250 bin TL'den alıcısını bekliyor.

Kral'ın 2 yaşını doldurduğunu söyleyen Veteriner Hekim Şerif Ali Karanfil, "İşletmemizde dünya şampiyonu bir boğanın yavrusu olan ve boğamızı görüyoruz. Bu boğamız 24 aylık, 2 yaşını doldurmuş bir boğa. Kurbanlık vasıflarını yaş itibariyle taşıyan bir boğa. Şu an Düzce’mizin belki de Türkiye'nin rekoru diyebileceğimiz bir ağırlıkta, bin 400 kilo civarlarında." açıklanmasında bulundu.