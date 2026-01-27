1 dolar 1,5 milyon riyal oldu. İran ekonomisi dibe vurdu

İran'da ekonomik sıkıntılar nedeniyle ülke genelinde patlak veren protestoların ardından İran para birimi riyal, ABD doları karşısında tarihin en düşük seviyesine gelerek 1 milyon 500 bin seviyesini gördü.

Riyal, dolar karşısında ocak ayı boyunca yaklaşık yüzde 5 oranında değer kaybetti.

İran Merkez Bankası’nın yeni başkanı Abdolnaser Hemmati ise "Döviz piyasası doğal seyrinde ilerliyor" açıklamasında bulundu.

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti. Gösterilerin sona ermesinin ardından son günlerde internet erişimi kısmen ve sınırlı şekilde yeniden sağlanmıştı.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) ise gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 848 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.