1 Eylül itibarıyla kira anlaşmazlıklarında arabuluculuk dönemi başlıyor.



Mal sahipleri ile kiracılar arasındaki anlaşmazlıkların adliyelerin en önemli iş yüklerinden biri haline geldiğini söyleyen İzmir Tüketici Hakem Heyeti üyesi Salih Emrah Ertan, İzmir'de 2021 yılında herhangi bir sulh hukuk mahkemesinin iş yükü bin dosyayken, 2022'de bu dosya sayısının 2 bin 500, 2023 yılında ise 3 bine kadar çıktığını belirtti.

Adliyelerdeki kira anlaşmazlıkları yükünü hafifleterek toplumsal barışı sağlamak gerektiğini söyleyen Ertan, devletin bu anlaşmazlıkları doğru ve uzlaşmacı bir tavırla sona erdirmek için arabuluculuğu zorunlu hale getirdiğini söyledi.

Düzenlemeyle ilgili kanunun nisan ayında Resmi Gazete'de yayımlandığını ifade eden Arabulucu ve Avukat Salih Emrah Ertan, "Kanun 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girecek. Mal sahipleri ve kiracılar 2013 yılından itibaren arabulucuya başvurabiliyordu. Ancak zorunluluk olmadığı için bu yol çok kullanılmadı. İş, ticaret ve tüketici uyuşmazlıklarında arabuluculuğun dava şartı haline gelmesinin ardından kira, aidat vb. diye tanımlanan, komşu hakkından kaynaklı uyuşmazlıklar ve ortaklığın giderilmesi dediğimiz taşınır, taşınmaz mallardaki ortaklıklarla ilgili uyuşmazlıklarda arabuluculuk zorunlu oldu." dedi.

"ARABULUCU TARAFSIZ ŞEKİLDE TARAFLARI TOPLAR"

Uygulamanın yalnızca ev ve iş yerlerindeki kira uyuşmazlıklarını kapsamadığını anlatan Ertan, herhangi bir malın kiralanmasıyla ilgili anlaşmazlıklarda da arabuluculuğa başvurmak gerektiğini belirtti.



Ertan, şöyle devam etti:

"Kira denilince akla ilk olarak ev ve iş yeri kirası geliyor. Oysa bu kanun bütün kira uyuşmazlıklarını kapsıyor. Yani bir gelinlik, tarla, araba, eşya ya da makine kiralaması gibi tüm kiralamalar bu ihtilafa giriyor. Sadece icra takibi yapıldığında arabuluculuk zorunlu değil. Bunun dışında sulh hukuk mahkemesinde görülecek bütün kira bedelinin belirlenmesi, tespiti, tahliye, kira alacağı uyarlama, fesih gibi tüm davalar ara buluculuğa giriyor. Arabulucu tarafsız şekilde tarafları bir masada buluşturan, aralarındaki ihtilafı ortaya koyup içerdeki niyeti çıkartan, birbirleriyle görüşmelerini ve uzlaşmalarını sağlayan bir sistemdir."

