1 milyon Alman turist bekleniyor

Tur operatörü TUI, rezervasyonlarda ortalamanın üzerinde bir eğilim görüldüğünü açıkladı.



1 milyon Alman turistin Türkiye'yi ziyaret etmesinin beklendiği ifade edildi.



Uçuşların Antalya, Dalaman, Bodrum ve İzmir'e haftalık bin 600'den fazla bağlantıyla genişletildiği dile getirildi.



Tur operatörü, kış sezonu için rezervasyonların da güçlü bir büyüme kaydettiğini duyurdu.

