1 Ocak'ta ulaşım ücretsiz oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacaklara yönelik kanun gereği 1 Ocak 2026 tarihinde bazı toplu ulaşım araçlarının ücretsiz kullanılmasına karar verdi.

1 Ocak 2026 günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro hattı ücretsiz olarak kullanılacak.