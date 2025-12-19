1 Ocak'ta ulaşım ücretsiz oldu
19.12.2025 08:15
Anadolu Ajansı
NTV - Haber Merkezi
Yılbaşı nedeniyle resmi tatil olan 1 Ocak 2026 günü Ulaştırma Bakanlığı kapsamında bulunan toplu ulaşım araçları ücretsiz olarak kullanılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinden ücretsiz veya indirimli olarak faydalanacaklara yönelik kanun gereği 1 Ocak 2026 tarihinde bazı toplu ulaşım araçlarının ücretsiz kullanılmasına karar verdi.
1 Ocak 2026 günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro hattı ücretsiz olarak kullanılacak.