1 saat kapanacak, açıklama yapıldı

Bankacılık işlemlerini internet üzerinden gerçekleştiren Enpara Bank müşterileri için duyuru yayımlandı. Bankadan yapılan açıklamaya göre 15 Kasım 2026 saat 05:00-06:00 arasında sistemlerde bakım çalışmaları yapılacağı için yatırım işlemleri gerçekleştirilmeyebilir.

Tüm müşterileri etkilemesi beklenmeyen gelişmeyle ilgili olarak sistemler bazı kullanıcılara kapalı olabilir.

Bankadan yapılan açıklama şöyle:

Sistemlerimizde yapılacak bakım çalışmaları sebebiyle 15 Kasım Pazar günü 05:00-06:00 arasında kanallarımızı kullanamayabilirsiniz. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz.