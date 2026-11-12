1 saat kapanacak, açıklama yapıldı
12.11.2026 14:43
Tüm müşteriler kesintiden etkilenebilir.
İnternet ve mobil bankacılık kullananları ilgilendiren bakım çalışması nedeniyle sistemler 1 saat işlemeyecek.
Bankacılık işlemlerini internet üzerinden gerçekleştiren Enpara Bank müşterileri için duyuru yayımlandı. Bankadan yapılan açıklamaya göre 15 Kasım 2026 saat 05:00-06:00 arasında sistemlerde bakım çalışmaları yapılacağı için yatırım işlemleri gerçekleştirilmeyebilir.
Tüm müşterileri etkilemesi beklenmeyen gelişmeyle ilgili olarak sistemler bazı kullanıcılara kapalı olabilir.
Bankadan yapılan açıklama şöyle:
Sistemlerimizde yapılacak bakım çalışmaları sebebiyle 15 Kasım Pazar günü 05:00-06:00 arasında kanallarımızı kullanamayabilirsiniz. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz.