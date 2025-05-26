1 trilyon dolar kavgası! Mahkemesi Londra'da görülecek

Her ne kadar elektrikli otomobiller, yenilenebilir enerji gibi kaynaklar olsa da petrole ilişkin kavgalar bitmek bilmiyor.



ExxonMobil ve Chevron arasında, rezervleri 1 trilyon doları bulan devasa bir petrol projesinin sahipliği konusunda yaşanan sert anlaşmazlığın bugün Londra’daki bir tahkim mahkemesinde görülmesi planlanıyor.



ABD’li süper büyük şirketler, Eylül 2023’te Chevron tarafından 53 milyar dolarlık bir devralmayı kabul eden ABD’li enerji şirketi Hess’in sahibi olduğu Guyana’nın Stabroek petrol sahasının yüzde 30 hissesini alma hakkı için mücadele ediyor.



Stabroek’in yüzde 45’ine sahip olan Exxon, Hess ve diğer bir ortak olan Çinli petrol ve gaz şirketi Cnooc ile yaptığı ortak işletme anlaşması (JOA) hükümleri uyarınca Hess’in petrol sahasındaki hissesini satın almak için "ilk reddetme hakkına" sahip olduğunu iddia ediyor. Petrol sahasının yüzde 25’ine sahip olan Cnooc da aynı önalım hakkını talep eden bir dava açtı.



Stabroek, tahmini 11 milyar varil petrol rezervi ve bu rakamı artırması muhtemel daha fazla keşif ile son on yıllardaki en kazançlı petrol keşiflerinden biri oldu.