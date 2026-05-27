1 trilyon dolar kulübünün yeni üyesi: Micron'un yükselişi sürüyor

Şirket hisseleri gün içinde yüzde 19’dan fazla yükselirken, son işlemlerde yaklaşık yüzde 17 artışla 881,6 dolardan işlem gördü. Yükselişte, UBS’in Micron için hedef fiyatını 535 dolardan 1625 dolara çıkarması etkili oldu. Bu hedef, şirketi takip eden 46 aracı kurum arasındaki en yüksek tahmin olarak kayda geçti.

Analistler, gelişmenin yapay zeka altyapısında bellek çiplerinin kritik rolünü ortaya koyduğunu belirtiyor. B. Riley Wealth Baş Piyasa Stratejisti Art Hogan, “Bellek ihtiyacı çok kısa sürede büyük hızla arttı ve Micron bunun tam merkezinde yer alıyor.” dedi.

Yapay zeka sektöründeki ilk yatırım dalgası büyük ölçüde grafik işlemci üreticilerine yönelmişti.

Ancak son dönemde yatırımcılar, veri merkezlerinin büyümesiyle doğrudan fayda sağlayabilecek bellek ve depolama şirketlerine yönelmeye başladı. Nvidia , yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için kullanılan güçlü işlemcileri üretirken, Micron daha çok verilerin depolanması ve aktarılması için kullanılan bellek çiplerine odaklanıyor.

Micron’un yükselişi, uzun süredir Asyalı üreticilerin hakimiyetindeki bellek çipi yarışında ABD ’ye güçlü bir oyuncu kazandırmış oldu.

Dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi Samsung Electronics daha önce 1 trilyon dolar piyasa değerine ulaşmıştı. Güney Koreli SK Hynix ise bu seviyeye yaklaşan şirketler arasında gösteriliyor.

Yapay zeka şirketlerinin “genel yapay zeka” yarışına hız vermesiyle birlikte veri merkezlerine yönelik uzun vadeli yatırımlar arttı. Bu durum, gelişmiş bellek ve depolama çözümlerine olan talebi keskin biçimde yükseltti.

Micron , 2026 yılı için üreteceği yüksek bant genişlikli HBM çiplerinin tamamının şimdiden satıldığını açıkladı. Şirketin yeni nesil HBM4 ürünleri ise üretime geçmiş durumda. Pandemi sonrası dönemde kişisel bilgisayar ve akıllı telefon talebindeki düşüş nedeniyle arz fazlası sorunu yaşayan bellek çipi üreticileri, son iki yılda yapay zeka yatırımlarının etkisiyle güçlü bir toparlanma sürecine girdi.

Micron hisseleri son 12 ayda sekiz kattan fazla değer kazandı. Uzmanlar, tedarik zinciri sıkışıklığı ve yüksek talebin şirketin fiyatlama gücünü artırdığını belirtiyor.