1 trilyon dolarlık değer. Eli Lilly ilki başardı

Cuma günü 1 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşan Eli Lilly, teknoloji şirketlerinin hakim olduğu bu seçkin kulübe katılan dünyadaki ilk sağlık şirketi oldu.

Eli Lilly, sabah saatlerinde kısa bir süreliğine 1 trilyon dolar sınırına ulaştıktan sonra geri çekildi. Son işlem olarak hisse başına bin 48 dolar civarında işlem görüyordu. Eli Lilly, Warren Buffett’ın Berkshire Hathaway’inden sonra ABD’de 1 trilyon dolar sınırına ulaşan ikinci teknoloji dışı şirket oldu.

İlaç üreticisinin hisseleri, yatırımcıların baş rakibi Novo Nordisk’e karşı elde ettiği kazanımları alkışlamasıyla bu yıl yüzde 36′dan fazla yükseldi. Indianapolis merkezli şirketin hisseleri, kilo verme enjeksiyonu Zepbound ve diyabet tedavisi Mounjaro’nun hızla artan popülaritesinden yararlanıyor.

İki ilaç, Eli Lilly’nin satışlarında göz kamaştırıcı bir büyüme sağladı. Şirket, geçen ay Mounjaro’nun üçüncü çeyrekte 6,52 milyar dolar gelir elde ettiğini ve bunun bir önceki yıla göre yüzde 109 artışa denk geldiğini açıkladı. Zepbound ise aynı dönemde 3,59 milyar dolar satış geliri elde ederek bir önceki yıla göre yüzde 184'lük bir artış kaydetti.

Tedavilere olan talep, kullanım onayları ve sigorta kapsamı genişledikçe artmaya devam edecek. Ayrıca Eli Lilly, popüler ilaçlarının oral versiyonunun gelecek yıl piyasaya sürülmesini bekliyor; bu da hastalara, şirketin üretmesi daha kolay olan bir iğneden daha pratik bir seçenek sunabilir.

Bazı analistlerin 2030′ların başında 150 milyar dolardan fazla değere ulaşabileceğine inandığı kilo verme ilacı pazarında Eli Lilly’nin baskın oyuncu olmaya devam etmesi muhtemel.