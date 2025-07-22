10.7 milyon kişi seyahat etti

Ocak, Şubat ve Mart aylarından oluşan I. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 10 milyon 750 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %28,4 artarak 12 milyon 653 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 85 milyon 317 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,7 gece oldu.



SEYAHATE ÇIKANLAR, 76 MİLYAR 459 MİLYON 290 BİN LİRA HARCADI



Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2025 yılının I. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %68,9 artarak 76 milyar 429 milyon 290 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların %93,5'ini 71 milyar 457 milyon 499 bin TL ile kişisel harcamalar, %6,5'ini ise 4 milyar 971 milyon 791 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 6 bin 40 TL oldu.



Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içinde dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya %32 ile yeme ve içme harcamaları, %28,4 ile ulaştırma harcamaları ve %10,8 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme ve içme harcamalarında %62,5, ulaştırma harcamalarında %66,3 ve konaklama harcamalarında ise %66,7'lik artış görüldü.



AKRABA ZİYARETİ İÇİN SEYAHATLER YÜZDE 71.3 SEVİYESİNDE



Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada %19,6 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise %5 ile "sağlık" yer aldı.



SEYAHATE ÇIKANLAR EN ÇOK ARKADAŞ VEYA AKRABA EVİNDE KALDI



Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 67 milyon 654 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 8 milyon 836 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 4 milyon 976 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.