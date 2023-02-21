10 bin liralık deprem desteğine haciz iddiasına açıklama

Bu nedenle deprem tarihinden sonra hiçbir şekilde haciz yapılmadığından daha önce hesapta haciz olsa dahi bu haczin, devlet tarafından yapılan 10 bin liralık deprem yardımlarına etki etmediğinin altı çizilerek, şunlar kaydedildi:



"Bu konuda sadece, deprem tarihinden önce konulmuş hacizler üzerine yine depremden önce vergi dairesine aktarılması talep edilmiş paraların vergi dairelerine intikali söz konusu olabilir. Böyle bir işlem varsa dahi bu işlemler, deprem tarihinden önce başlamış ancak deprem tarihinden sonra sonuçlanmış spesifik örneklerdir. Bu kapsamda konunun hukuki boyutuna ve yapılan işlemin mahiyetine bakılmadan, depremzedelere devletin yaptığı yardımlar haczediliyor şeklinde paylaşımlar yapmak en basit tanımla yanıltıcı bilgi paylaşmaktır. Devletimizin bu acı günde vatandaşları için yaptığı tüm iş ve işlemleri yok sayma amacı güden bu tür paylaşımlara vatandaşlarımızın itibar etmeyeceğine olan inancımız tamdır."