10 CEO'dan 8'i resesyon bekliyor

Bağımsız denetim şirketi KPMG, Küresel CEO Araştırması’nın 2022 yılı sonuçlarını yayımladı.



Yapılan çalışmaya, dünyanın en büyük şirketlerinde görev alan bin 300’den fazla yönetici katıldı.



Yöneticilere gelecek stratejileri ve şirket görünümleri hakkında sorular yönetildi. Araştırma sonuçlarına göre, her 10 yöneticiden 8’i, önümüzdeki 1 yıl içerisinde ekonomik durgunluk bekliyor.



Üst düzey yöneticilerin yüzde 73'ü, resesyonun büyümeyi sekteye uğratacağını düşünürken yarısından fazlası ise durgunluğun ‘hafif ve kısa’ olacağını öngörüyor.

İŞE ALIMLAR DURDU



Resesyon beklentileri, şirketlerin işe alım stratejilerini de etkiledi.

Raporda, CEO'ların yüzde 39'unun halihazırda işe alımlarını durdurduğu bildirildi.



Yöneticilerin yarıya yakını ise işe alımlara önümüzdeki 6 ay içerisinde ara vereceklerini belirtti.



Araştırmaya göre, yöneticiler şirketlerini ekonomik durgunluğa hazırlamak için dönüşüm uygulamalarını da rafa kaldırma kararı alıyor.



Firmaların yüzde 40'ı dijital dönüşüm stratejilerine ara verirken yüzde 37'si önümüzdeki 6 ay içinde söz konusu uygulamaları durdurmayı veya yavaşlatmayı planlıyor.