10 işletmeye ceza! Kırmızı et ürünlerinde kanatlı eti çıktı

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar konusunda denetimlerini sürdürüyor.



İl müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerde, 2024 yılında İzmir'de 10 et işletmesinin taklit-tağşiş yaptığı tespit edildi. İzmir'de taklit-tağşiş yaptığı tespit edilen et işletmelerine 2024 yılında 2 milyon 883 bin 772 TL idari para cezası uygulandı.

Kırmızı et ürünlerinde yapılan tür tayini analizlerinde en çok kanatlı eti tespit edildi. 2024 yılında kaçak kesimlerde ise 100 kilogram at, 200 kilogram büyükbaş, 12 kilogram küçükbaş eti tespit edilip imha edildi.



Yıl içinde 5996 Sayılı Gıda ve Yem Kanunu'na istinaden yapılan denetimlerde mevzuata aykırı olduğu tespit edilen 30 bin kilogram et ve et ürünleri tespit edilip imhası gerçekleştirildi.