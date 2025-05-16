10 kişiden birinin parası yok! İngiltere açıkladı

İngiltere'nin en üst düzey mali denetleme kurumu olan Finansal Davranış Otoritesi (FCA) tarafından yayınlanan rakamlara göre, İngiltere'de her 10 kişiden birinin acil bir durumda kullanabileceği nakit birikimi yok.



FCA, insanların %21'inin 1.000 pounddan daha az birikime sahip olduğunu ve 1,6 milyon kişinin ya da ev sahiplerinin %3'ünün son iki yıl içinde geri ödemeleri yönetmek için ipotek veya kredi verenlerden destek aldığını söyledi.



Veriler, İngiltere bankaları ve enflasyon, soğuyan istihdam piyasası ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi artışlarının yol açtığı küresel ticaret savaşı tehdidiyle sarsılan İngiltere ekonomisine yön vermekle görevli politika yapıcılar için üzücü bir tablo oluşturuyor.



İngiltere Merkez Bankası Para Politikası Komitesi Mayıs ayı faiz kararında üçe bölündü; dokuz üyeden yedisi borçlanma maliyetini düşürmek ve ekonomiyi rayında tutmak için kesintileri destekledi.

FCA, yetişkinlerin neredeyse beşte ikisinin teminatsız borcu olduğunu ve ortalama tutarın 2.500 pound olduğunu söyledi.



FCA Tüketiciler ve Rekabet İcra Direktörü Sarah Pritchard, "Verilerimiz, mali durumun birçok kişi için zor olduğunu ve bazılarının yağmurlu bir gün için tasarruf edemediğini gösteriyor. Ve bazılarının yatırım yapacak güvene sahip olmadığını biliyoruz" dedi