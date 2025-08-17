10 sektöre para aktı

İngiltere merkezli Financial Times gazetesinin UDY'leri takip eden çevrim içi veri tabanı fDi Markets'in 2025 Raporunun sonuçları belli oldu.



AA muhabirinin derlediği verilere göre, geçen yıl en çok UDY alan ilk 10 sektör, 1 trilyon dolar değerinde yatırım çekti.



Yenilenebilir enerji, 2024'te 270,1 milyar dolarlık doğrudan yatırımla tüm sektörlere öncülük ederken, küresel toplamın da yüzde 27'sini oluşturdu. Ancak, sektöre gelen yatırım miktarı 2023 seviyelerine göre 103 milyar dolar azalırken, rüzgar projelerinde yıllık bazda 33 milyar dolarlık düşüş yaşandı.



UDY girişlerine göre, geçen yıl ikinci büyük sektör iletişim sektörü olurken, bu alanda toplam doğrudan yabancı yatırım 2023'e kıyasla yaklaşık yüzde 84 artarak 165,7 milyar dolar seviyesinde kaydedildi. Bu sektördeki en büyük çekim alanı olarak öne çıkan veri merkezleri ise 146,9 milyar dolarlık doğrudan yatırım aldı.



YARI İLETKENLERE ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM MİKTARI İKİ KAT ARTTI



Verilere göre, yarı iletkenlere yapılan yabancı yatırım 2024 yılında 2023 yılına kıyasla iki kattan fazla artarak, 120,3 milyar dolara yükselirken, ortalama bir yarı iletken yatırım projesinin değeri 823 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.



Gayrimenkul sektörü ise geçen yıl 1000'den fazla proje ile 92,2 milyar dolarlık doğrudan yatırım çekti. Bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 9,2 artış göstererek, 2018'den bu yana en yüksek rakama ulaştı.



Kömür, petrol ve doğal gaza yapılan yatırımlar ise 89,1 milyar dolar olurken, bu alana yapılan doğrudan yatırımlar 2024'te yaklaşık yüzde 15 azaldı.



Metallere yapılan uluslararası doğrudan yatırımlar geçen yıl 72,8 milyar seviyesinde gerçekleşirken, lojistik ve depolama alanına yatırım miktarı ise 54,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.



Elektronik bileşenlerdeki uluslararası yatırımlar geçen yıl en büyük düşüşü yaşadı. Söz konusu yatırımlar 2023'e kıyasla yüzde 55 azalarak, 49,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu düşüş, büyük ölçüde pil alt sektöründe yatırımlardaki keskin düşüşten kaynaklandı.



Yazılım ve bilişim teknolojileri alanındaki uluslararası doğrudan yatırımlar da 47,5 milyar dolar olurken, otomotiv endüstrisindeki uluslararası yatırım miktarı ise 38,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.



EN FAZLA ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIMI ASYA-PASİFİK BÖLGESİ ALDI



Asya-Pasifik bölgesi, geçen yıl 393 milyar doların üzerinde doğrudan yabancı yatırımla en fazla uluslararası yatırım alan bölge oldu.



Avrupa ise yaklaşık 311 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yabancı yatırımla ikinci sırada yer alırken, onu 268 milyar dolarlık yatırımla Kuzey Amerika takip etti. Kuzey Amerika'daki uluslararası yatırım 2024'te yüzde 61,1 artarken, yarı iletkenler tek başına 74,6 milyar dolarlık UDY akışı sağladı.​​​​​​​