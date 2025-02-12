10 yıl sonra bir ilk: Türkiye, yeniden ABD tahvili alıyor

Türkiye'nin yaklaşık on yıl sonra ilk kez ABD Hazine tahvili almaya başladığı bildirildi.



Bloomberg News'te yer alan haberde Merkez Bankası'nın Hazine tahvillerini rezerv politikasını normalleştirme çabalarının bir parçası olarak satın aldığı belirtildi.



Ayrıca döviz rezervlerinin şu anda sağlıklı bir seviyede olduğu kaydedildi.



Böylece ABD ile artan gerilimin ardından 2016'da başlayan geri çekilmenin sona erdiğine dikkat çekildi.



Bloomberg tarafından derlenen ABD Hazine verilerine göre, Türkiye'nin rezervlerindeki ABD Hazine tahvili miktarı son bir yılda 10 milyar dolar artarak 12 milyar dolara yükseldi.



En büyük alımlar, 6 milyar dolar ile ABD seçimlerinden önceki ekim ayında gerçekleşti.