10 yıldır faaliyet gösteriyordu, Aile Hastanesi'ne 1 yıl süre verildi

Zor durumda olan şirketlerin ödemelerini erteleme ve finansal durumunu toparlaması için verilen konkordato mühletlerine yenisi eklendi.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde hizmet veren Aile Hastanesi'nin şirketi İlkem Öztürk Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kesin mühlet talebine ilişkin olarak Küçükçekmece Asliye Ticaret Mahkemesi kararını açıkladı.

Mahkeme 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 yıl süre ile kesin mühlet verilmesine karar verdi.

HASTANEDEN ALACAKLILAR BAŞVURU YAPABİLECEK

Konkordato davasına itiraz eden alacaklılar, İcra İflas Kanunu'nun 288'inci maddesi gereğince ilândan itibaren 7 günlük kesin süre içerisinde dilekçe ile mahkemeye müracaat ederek konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını delilleri ile birlikte ileri sürerek konkordato talebinin reddini isteyebilecekler.