100 euroluk sepet Türkiye'de bin 433 liraya doluyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılına ilişkin Satın Alma Gücü Paritesi (SGP) verilerini açıkladı.



Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından ilan edilen SGP'ye göre kişi başına GSYH endeks değeri, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi için ortalama 100 birim iken Türkiye için 72 birim oldu ve AB ortalamasının yüzde 28 altında kaldı.



Söz konusu 36 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 237 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 36 ile Arnavutluk ve Bosna-Hersek olarak belirlendi.



Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının yüzde 137 üzerinde, Arnavutluk ve Bosna-Hersek ise yüzde 64 altında değere sahip oldu.



BİREYSEL TÜKETİM AB'NİN GERİSİNDE



Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 27 AB ülkesi ortalaması 100 iken Türkiye için 84 oldu ve AB ortalamasının yüzde 16 altında kaldı.



Karşılaştırmalarda yer alan 36 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 136 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 41 ile Arnavutluk olarak kayıtlara geçti.



100 EUROLUK SEPET, TÜRKİYE'DE 39 EUROYA DOLUYOR



Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2023 yılı sonuçlarına göre 39 oldu.



Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 39 euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.