11 Türk gemisi Hürmüz Boğazı’nı geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı’nı güvenli şekilde geçerek Körfez’den ayrıldığını duyurdu.

Bakan Uraloğlu, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ndeki gelişmeleri anbean takip ettiklerini dile getirip “Bölgedeki gemiler ve vatandaşlarımızla sürekli temas halinde bulunuyoruz.” dedi.

Son olarak 21 Haziran sabahı iki Türk gemisinin daha terkiyle birlikte savaşın başlangıcından bu yana Türk sahipli 11 geminin Hürmüz Boğazı’nı güvenli şekilde geçerek körfezden ayrıldığını duyuran Bakan Uraloğlu, “Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nde bulunan toplam 7 gemide 177 vatandaşımız görev yaparken, söz konusu gemilerden biri Türk bayrağı taşıyor.” açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, paylaşımına şöyle devam etti:

"Her koşulda vatandaşlarımızın ve gemilerimizin güvenliği için gerekli tüm tedbirleri almaya devam ediyoruz."