11 yılın zirvesine çıktı. Singapur Doları'nda güçlü yükseliş

Singapur doları, güvenli liman akışları ve Singapur Para Otoritesi'nin bu hafta politika ayarlarını değiştirmeyeceği beklentisiyle desteklenerek, ABD doları karşısında yaklaşık 1,27 seviyesine yükseldi ve Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Yatırımcılar, Singapur'un AAA dereceli tahvilleri, temettü ağırlıklı borsası ve küresel belirsizlik ortamında öngörülebilir hükümet politikaları nedeniyle istikrarlılığı nedeniyle SGD'ye yöneldi.

Gösterge niteliğindeki Straits Times Endeksi de rekor seviyelerde işlem görüyor, yabancı sermayeyi çekiyor ve para birimine olan talebi destekliyor. Bu arada, MAS, faiz oranlarına güvenmek yerine, politika bandı içinde nominal efektif döviz kuru aracılığıyla SGD'yi yönetiyor ve bu da para biriminin cazibesini güçlendiren istikrarlı ve öngörülebilir bir parasal ortam sağlıyor.

Öte yandan, kısmen Japonya'nın döviz piyasalarına olası müdahalesi spekülasyonlarından kaynaklanan genel ABD doları zayıflaması, SGD'ye daha fazla destek sağladı.

SİNGAPUR DOLARI NE KADAR?

Singapur doları şu sıralar 34,23 liradan alıcı buluyor.