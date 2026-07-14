110 milyar dolarlık satışa büyük engel, sinema sektöründe sular durulmuyor

Kaliforniya ve diğer 11 ABD eyaleti, Paramount Skydance'in Warner Bros . Discovery'yi 110 milyar dolara satın almasını engellemek için dava açtı ve Hollywood tarihinin en büyük birleşmesini film ve televizyon sektöründeki rekabete tehdit olarak nitelendirdi.

Kuzey Kaliforniya'daki federal mahkemede açılan dava, anlaşmayla ilgili düzenleyici mücadelede dramatik bir dönüm noktası oluşturuyor ve geçen ay herhangi bir elden çıkarma veya taviz gerektirmeden birleşmeyi onaylayan Trump yönetiminin Adalet Bakanlığı'na doğrudan bir meydan okuma niteliği taşıyor.

Koalisyona liderlik eden Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta, Hollywood'un beş büyük film dağıtım şirketinden ikisinin birleşmesinin izleyiciler için "daha yüksek fiyatlar, daha düşük kalite ve daha az içerik" anlamına geleceğini söyledi.

Bonta, "Bu ülkede kimse kanun üstünde değildir. Kaliforniya ve diğer eyaletlerimiz, hileli piyasalar değil, özgür ve adil piyasalar için mücadele ediyor. Amerika'da hükümette veya ekonomide kral yoktur." dedi.

Eyaletler, anlaşmanın rekabeti önemli ölçüde azaltma olasılığı bulunan birleşmeleri yasaklayan Clayton Yasası'nı ihlal ettiğini iddia ediyor.

12 EYALET LİSTEDE

Arizona, Colorado, Connecticut, Massachusetts, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon ve Washington, demokratlar tarafından yönetilen ve bu davada Kaliforniya'ya katılan eyaletler arasında.

Şikayete göre, birleşen şirket hem geniş dağıtımlı sinema filmlerinin dağıtımının hem de temel kablolu kanal lisanslamasının yaklaşık yüzde 27'sini kontrol edebilecek.

Koalisyon, yasal itiraz çözülene kadar şirketlerden işlemi tamamlamamalarını istedi ve reddetmeleri halinde geçici tedbir kararı talep edeceği konusunda uyardı.

Paramount geçen ay federal antitröst yetkililerinden onay alarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın en yakın milyarder müttefiklerinden biri olan Larry Ellison tarafından finanse edilen medya imparatorluğuna büyük bir zafer kazandırdı.

EN ZENGİN AİLELERDEN BİRİ

Paramount'un CEO'su David Ellison, devralmada büyük ölçüde katkısı bulunan Oracle'ın kurucu ortağı Larry Ellison'ın oğlu olduğundan dolayı bu onay, dünyanın en zengin ailelerinden biri için büyük bir başarı anlamına geliyor.

Birleşen şirket, CNN, Warner Bros. Pictures ve HBO Max yayın hizmeti de dahil olmak üzere geniş bir varlık yelpazesini kontrol edebilecek.

Yüzlerce oyuncu ve yönetmen, birleşmeye karşı çıkan bir mektup imzalayarak, bunun zaten yıllarca süren birleşme ve maliyet düşürme çabalarıyla yıpranmış bir sektörde üretimi boğacağı konusunda uyardı.

Devralma süreci geçen yıl, yayın devi Netflix ve Paramount'un Warner Bros. ve onun değerli arşiv kataloğu için savaşa girmesiyle başladı.

Hollywood temkinli adımlar atmaya çalışarak, diğer ihtimale kıyasla daha az sakıncalı gördüğü Netflix'in arkasında isteksizce saf tuttu; ancak Paramount'un teklifini sürekli yükseltmesinin ardından yayın platformu geri çekildi.

Avrupa Birliği'nin rekabet denetleme kurumu olan Avrupa Komisyonu, 22 Temmuz'a kadar satın alma işlemine ilişkin bir karar vermek zorunda.