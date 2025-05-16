112'ye asılsız ihbara 15 bin lira ceza kesilecek

Her gün yüz binlerce çağrı alan ve vatandaşın imdadına yetişen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul edip asılsız ihbarda bulunanlara yaptırım geliyor.



Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, Acil Çağrı Merkezi’ni meşgul etmek amacıyla arayarak görevlilerle konuşan veya ısrarla çağrı bırakan kişiye il valileri tarafından 1500 lira idari para cezası uygulanacak.



Yapılan ihbarın asılsız çıkması halinde olay yerine giden ekiplerce tutanakla tespit edilmesi halinde ihbarcıya vali tarafından 15 bin lira idari para cezası kesilecek.



İKİ KATI CEZA UYGULANACAK



Hem meşgul etme hem de asılsız ihbarda bulunanlar bir yıl içinde suçu tekrar ederlerse idari para cezası iki katına çıkarılacak.



112 SADECE AMBULANS DEĞİL



112 Acil Yardım Hattı sadece ambulans değil, kolluk kuvvetlerine yapılacak ihbarlar için de kullanılıyor.