1140 Suudi şirket Türkiye'de yatırım yapacak

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, foruma Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasbi ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un yanı sıra her iki ülkeden 450'den fazla şirket katıldı.



Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasbi, forumda yaptığı konuşmada, forumun iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği için yeni fırsatlar oluşmasına katkı sunacağını söyledi.

ULUSLARARASI ALANDA EN İYİ ÖRNEKLERDEN



Suudi Arabistan Odalar Birliği Başkanı Hasan el-Huveyzi, 1929 yılında kurulan Suudi Arabistan Türkiye ilişkilerinin, uluslararası alanda en iyi örneklerden olduğunu belirtti.

1140 SUUDİ ŞİRKET TÜRKİYE'DE YATIRIM YAPACAK



Huveyzi, inşaat, imalat, toptan, perakende, ticaret ve restoran sektörlerinde Türkiye'de 1140 Suudi şirketinin, Suudi Arabistan'da ise 390 Türk şirketinin yatırım yaptığını söyledi.

3 TİCARİ İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANDI



SPA, ayrıca Suudi ve Türk iş dünyası temsilcilerinin arasında 3 ticari işbirliği anlaşmasının imzalandığı bilgisini paylaştı.



Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalı ise daha sonra yayınladığı bir haberde, imzalanan anlaşmaların en az 8 olduğu ve bu sayının artacağı kaydedildi.