12 saniyede 25 milyon dolarlık kripto soygunu yaptılar: Dava düştü

ABD’de, 12 saniyede 25 milyon dolar değerinde kripto para çalmakla suçlanan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) mezunu iki kardeşin davası düştü.

Manhattan Bölge Yargıcı Jessica Clarke, Anton Peraire-Bueno ve James Peraire-Bueno’nun, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla yargılandıkları davada jüri üyelerinin fikir birliğine varamaması üzerine davanın düşürülmesine karar verdi.

Reuters'ta yer alan habere göre, kardeşlerin avukatı William Fick, kararın doğrulandığını belirtirken, Manhattan ABD Savcılığı’ndan konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Savcılara göre her iki kardeş de MIT’de bilgisayar bilimi eğitimi aldı ve burada geliştirdikleri teknik bilgiyle kripto para piyasalarına yönelik karmaşık ticaret stratejileri oluşturdu.

İddianamede, kardeşlerin Ethereum blok zincirinde kullanılan “MEV-boost” adlı yazılımın kodundaki bir güvenlik açığından yararlanarak sistemi manipüle ettikleri ileri sürülmüştü. Savcı Ryan Nees, davanın açılışında, sanıkları yatırımcıların hesaplarını boşaltmakla suçlamıştı.

Ancak sanık avukatı Katherine Trefz, müvekkillerinin kullandığı ticaret stratejisinin “yenilikçi, meşru ve rekabetçi piyasa ilkeleriyle tutarlı” olduğunu savundu.

Peraire-Bueno kardeşlerin davası, Ethereum blok zincirinin güvenliği ve algoritmik ticaretin sınırlarına ilişkin önemli bir örnek olarak değerlendiriliyor.