120 kilometre hızla gidecek, 30 dakikada hedefe varacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye 'nin en uzun metro hattının bugün açılacağını ve 69 kilometrelik ray hattının bulunduğunu açıkladı.

Bakan Uraloğlu, NTV'ye röportaj verdi.

İlk etapta 30 bin kişinin kullanması beklenen 16 duraklı metroya ilişkin Bakan Uraloğlu, havalimanına 30 dakikada gidileceğini söyledi. Tüm ringin 57 dakikada tamamlanacağını belirten Uraloğlu "Marmaray'la entegre oluyor. Halkalı-Kapıkule'nin istasyonu da burası olacak. Çalışmalar devam ediyor, sınıra kadar, gerektiğinde sınırın ötesine gidecek bir istasyon" ifadesini kullandı.

Uraloğlu "İstanbul'da bin kilometrelik metroya ihtiyaç var. Yapımı devam eden, açılanlar 400 kilometre olduğunu hesap edersek 600 kilometreye daha ihtiyaç var. Bunlar yapılırsa İstanbul'daki yoğunluk hafifler. İstanbul'da yerin altına metroların inmesi gerekir. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden tren hattı geçecek. 120 kilometrelik hattan bahsediyoruz, 6,75 milyar dolarlık bir proje, ihalesini yapıp kazmayı vurma niyetindeyiz, 4-5 yılda bitirmiş oluruz." dedi.

120 KİLOMETRE HIZLA GİDECEK

Bakan Uraloğlu "Metrolar 120 km/saat hızla metro işleteceğiz. Durak aralıkları uzun olduğu için hızlı seyahat yapılacak. Son yapılan metroları çift kapılı yapıyoruz. Raylara düşme olmaması için güvenlik anlamında olması gerekeni yapıyoruz." sözlerini söyledi.