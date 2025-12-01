124 yıllık banka satılıyor mu? Bugün açıklama yapılacak

Konuya yakın kaynaklara göre, Kazak şirketi Freedom Holding Corp., TurkishBank'ı satın almak için görüşmeler yürütüyor.

Gizli bilgileri görüşen ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen kişiler, müzakerelerin devam ettiğini ve henüz nihai bir karara varılmadığını söyledi. Herhangi bir anlaşmanın Türk düzenleyicilerin onayına tabi olduğunu da ekledi.

Freedom Holding şu anda görüşmelerde bulunuyor ve dijital bankasının genişletilmesi de dahil olmak üzere Türkiye pazarındaki faaliyetlerini geliştirmekle ilgileniyor. Şirket sözcüsü Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "Ancak, değerlendirilen bankalar veya görüşmelerin detayları hakkında yorum yapmaya hazır değiliz" dedi.

TurkishBank sözcüsü yorum yapmayı reddetti ancak bankanın pazartesi günü bir açıklama yapacağını söyledi.

TurkishBank, web sitesine göre kurumsal, ticari, bireysel ve özel bankacılık ile proje finansmanı ve fon yönetimi alanlarında faaliyet gösteriyor. Kuveyt Ulusal Bankası, 2008 yılında bankanın ortağı olmuştu.