12’nci Kalkınma Planı için görüşmeler başladı

Ardından 12'nci Kalkınma Planı üzerine konuşmalara geçildi. CHP İzmir Milletvekili Aşkın Türeli, AK Parti iktidarlarının daha önceki Kalkınma Planlarında yer alan hedeflerin gerçekleşmediği eleştirisini getirdi.



İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da Kalkınma Planı’nı eleştirerek, “Şimdi, 10’uncu Kalkınma Planı çok kaliteli, çok nitelikli bir kalkınma planıydı, 25 tane dönüşüm programı vardı. Maalesef üzülerek görüyoruz ki onların hiç birisi hayata geçirilemedi ve hepsi şimdi bir anlamda tarihin tozlu raflarında yerini aldı. 12'nci Plan’ın da diğerlerinden temelde çok fazla bir farkı yok, olmaması da normal; çünkü sorunlar çözülmedi.” ifadelerini kullandı.



MHP İstanbul Milletvekili Faruk Aksu da 12 Kalkınma Planı’nın önemine vurgu yaparak, “Bu planlamanın uzun vadeli temel hedefler doğrultusunda devletin devamlılığı anlayışıyla Türkiye’nin doğal ve beşeri kaynaklarının, varlık ve yükümlülüklerinin, fırsat ve kısıtlarının, milli hedef ve politikalarının dikkate alınarak yapılmış olması esastır.” değerlendirmesinde bulundu.



TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, 12'nci Kalkınma Planı görüşmeleri sürüyor.