13 yıl sonra karar değiştirdi. Altında dengeleri değiştirecek hamle

Güney Kore Merkez Bankası, 13 yıl aradan sonra ilk kez fiziki altın satın almaya hazırlanıyor.

Bu gelişme, 2013 yılından bu yana altın piyasasında alım yapmayan bir merkez bankası açısından kayda değer bir politika değişikliğine işaret ediyor. Söz konusu altın alımları yurt içinden gerçekleştirilecek ve normalde ihracat pazarlarına gönderilecek olan altın üretiminden karşılanacak. Güney Kore Merkez Bankası sözcüsü, 4 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, planın henüz çok erken aşamada olduğunu, alımların zamanlaması veya büyüklüğüne ilişkin herhangi bir kararın alınmadığını belirtti.

Merkez bankasının rezervlerden sorumlu yetkilisi, altına yönelik yeniden ilginin temel nedenlerinden biri olarak jeopolitik riskleri gösterdi. Bu gerekçe, son yıllarda geleneksel rezerv varlıklarından uzaklaşarak rezerv çeşitlendirmesine yönelen birçok merkez bankasının benimsediği yaklaşımla örtüşüyor. Yeniden altın alımına başlanması planının yanı sıra, Güney Kore Merkez Bankası'nın altın rezervlerini muhafaza ettiği fiziki depolama noktalarını çeşitlendirmeyi de değerlendirdiği belirtiliyor. Bu adım, rezervlerin nasıl ve nerede tutulduğuna ilişkin yoğunlaşma riskini azaltmaya çalışan diğer merkez bankalarının izlediği daha geniş bir eğilimle uyumlu olacak.

Planın ölçeği ise mutlak anlamda oldukça küçük. Güney Kore'nin yıllık altın üretiminin yaklaşık 40 ila 45 ton olduğu tahmin ediliyor. Ancak bu üretimin büyük bölümü doğrudan altın madenciliğinden değil, bakır ve çinko eritme faaliyetlerinin yan ürünü olarak ortaya çıkıyor. Toplam üretimin yalnızca yaklaşık 4 ila 5 tonluk kısmı yurt dışına satılıyor ve mevcut plana göre merkez bankasının satın almayı hedeflediği miktar da bu sınırlı iç arz diliminden oluşuyor. Bu nedenle söz konusu alımlar, diğer bazı merkez bankalarının son çeyreklerde gerçekleştirdiği altın alımlarına kıyasla çok daha küçük ölçekli kalıyor.