13 yıldır kapalıydı. Divan Talya Oteli açılıyor

1975 yılında açılan, Antalya 'nın ilk 5 yıldızlı oteli olan ve 13 yıldır kapalı bulunan Koç Holding'e ait Divan Talya Oteli kapılarını yarın açıyor.

TADİLAT TAMAMLANDI, İZİNLER ALINDI

Oteldeki gerekli tadilatlar tamamlanıp izinler alındı. 176 oda, 356 yatak, 2 lokanta, 3 bar, 1 pastane, seminer odaları, SPA/fitness alanları, açık ve kapalı yüzme havuzları gibi özellikleri bulunan otel Turizm İşletme Belgesi'ni hak etti.

1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren 5 yıldızlı lüks segmentte uluslararası standartlarda bir şehir-resort oteli olarak faaliyet gösterecek otelde ilk etapta deneme işletmesi gerçekleştirilecek.

Şirket yönetiminin belirlediği misafirlere hizmet verilecek ve eksiklikler tamamlanacak. 30 Eylül 2026 tarihi itibarıyla oda satışları resmen başlatılacak.

KOÇ HOLDİNG'İN KURUCUSU VEHBİ KOÇ BU OTELDE VEFAT ETMİŞTİ

Türkiye 'nin en büyük şirketlerinden Koç Holding'in kurucusu iş insanı Vehbi Koç, 25 Şubat 1996 tarihinde 95 yaşındayken bu otelde hayatını kaybetmişti. Vehbi Koç'un kaldığı 609 numaralı oda vefatından sonra otel kapanana kadar kimseye verilmemişti.