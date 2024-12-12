13 yıllık iç savaş Suriye'yi vurdu

Suriye'nin hem ihracat hem ithalat bazında en çok ticaret yaptığı ülke Türkiye.



Ticaret Bakanlığı'nın, Ekim 2024 tarihli raporuna göre, 2023 yılında Suriye, ihracatının yüzde 56'lık kısmını Türkiye'ye yaptı.

Raporda ithalat oranı ise yüzde 60'a kadar çıktı.

İki ülke arasında 2,5 milyar dolara yakın bir ticaret hacmi gerçekleşti.



Türkiye'den Suriye'ye ihraç edilen ürünlerde mineral yakıtlar- yağlar, plastik, gıda sanayii kalıntıları-hayvan yemleri, hayvansal-bitkisel yağlar, değirmencilik ürünleri-malt-nişasta öne çıktı.

İLK SIRADA YAĞLAR YER ALDI



Türkiye'nin Suriye'den ithal ettiği ürünlerde ise en büyük payı hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar alırken ardından ise pamuk geldi.



2011'de başlayan iç savaş Suriye ekonomisine büyük darbe vurdu..



İç savaş öncesi 29 milyar dolar olan dış ticaret hacmi, 2023'te 4 milyar dolara kadar geriledi.

EN TEMEL GELİR KAYNAKLARI



Suriye’nin temel gelir kaynakları petrol, dış yardımlar, yurt dışında çalışan Suriyeli işçilerin döviz gelirleri ve tarım.



Petrol ihracatı, bütçe gelirinin yarısını oluşturuyor.



Petrol sanayi, Deyrizor çevresi ile Halep ve Banyas’ta yoğunlaşıyor.



Büyük kısmı iç piyasada tüketilen tarımsal ürünlerin çoğu ise ülkenin kuzeyinde ve Halep-Şam hattında üretiliyor.

