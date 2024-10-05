Kızılırmak Nehri'nden gelen suyla sulanan Bafra Ovası'nda üretilen kışlık sebzeler, yurt içinin yanı sıra yurt dışına gönderiliyor.



Bafra Ovası'nda yaklaşık 130 bin dekar alana kışlık sebze ekimi yapıldı.



Ovada lahananın tüm çeşitleri ile pırasa, ıspanak, karnabahar, brokoli, turp gibi ürünler yetiştiriliyor.



Haziranda başlayan ekim işlemi temmuzda tamamlanırken, hasat nisanın sonuna kadar devam ediyor.



Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, "Kışlık sebzeler Karadeniz sahilinin tamamı ile Gürcistan'a, ayrıca Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum, Kars, Diyarbakır ve diğer doğu illerine gönderiliyor. Türkiye'de 81 ilin 60'ına ürün gönderiyoruz." dedi.