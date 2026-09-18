131 fonun tasfiye yöntemi belirlendi, paralar nasıl geri alınacak?

Sermaye Piyasası Kurulu yüzbinlerce yatırımcıyı ilgilendiren fon tasfiye sürecine ilişkin ayrıntıları tek tek açıkladı.

Fonların tasfiye sürecini İş Bankası ve Ziraat Bankası yürütecek.

Önce kimin fonda ne kadar parası olduğu netleştirilecek. Yatırımcıların payları, haciz ve blokeler tek tek kontrol edilecek.

Fonların bütün varlıkları, borçları ve alacakları ortaya çıkarılacak. Hisselerden mevduata, repodan kredilere kadar hesaplar kontrol edilecek. Bu işlemlerin en geç 10 iş günü içinde tamamlanması bekleniyor.

Tasfiye devam ederken fonun yönetim ücreti ve diğer giderleri fonun içinden karşılanmaya devam edecek.

Fonların elindeki hisseler ve diğer varlıklar tek seferde satılmayacak. Bankalar piyasa şartlarını ve yatırımcıların menfaatini gözeterek varlıkları zamanla satacaklar. Elde edilen para da yatırımcılara fondaki payları oranında dağıtılacak.

17 Eylül saat 13.30’dan sonra verilen satış emirleri tasfiye sürecine dahil olacak.

Tasfiye sürecinin detayları ilgili fonların KAP sayfalarında yayımlanacak. Yatırımcılar süreci buradan takip edebilecek.

Fonların tasfiyesi için en fazla 3 aylık süre öngörülüyor. SPK gerekli görürse bu süreyi uzatabilecek.