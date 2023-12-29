140 bin çalışanı ilgilendiriyor: Metalde yine anlaşma çıkmadı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş Sendikaları arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. 235 şirket, 450’den fazla işyerini kapsayan Türkiye'nin özel sektördeki en büyük toplu sözleşmesinde taraflar bir kez daha uzlaşamadı. Yaklaşık 140 bin çalışanı ilgilen pazarlıklarda gerilim arttı.

MESS, ZAM TEKLİFİNİ REVİZE ETTİ

MESS, 1 Eylül 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere ilk 6 aylık ücret artışı için teklifini yüzde 50’ye yükseltti. MESS'ten yapılan açıklamada "Enflasyon yüzde 30 iken, biz aynı dönem için yüzde 50 ücret artışı teklif ediyoruz. Mart ayında beklenen ikinci 6 aylık enflasyon ile birlikte, 1 yıllık toplam gelir artışı Mart 2024 itibariyle yüzde 100 seviyelerine geliyor” denildi.



MESS'ten yapılan açıklamada, “Toplu İş Sözleşmesi sürecini büyük bir hassasiyet içinde yürütüyoruz. Hem çalışanlarımızın hem de işverenlerimizin beklentilerini dikkate alarak, ortak bir zeminde uzlaşmaya gayret gösteriyoruz. Küresel rekabet ortamı içerisinde sektörümüzde istihdamı korurken, sürdürülebilir refahı sağlamak önceliğimiz. Geçmiş dönemlerde olduğu gibi sektörümüzün önünü açacak bir toplu iş sözleşmesini, muhatabımız olan üç işçi sendikası ile uzlaşıyla aynı anda imzalamak istiyoruz. Bu kapsamda, her üç işçi sendikasının da tüm taraflar için zorlu geçen bu süreçte gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz.” ifadeleri kullanıldı.



TÜRK METAL MASADAN KALKTI



Görüşmelere ilişkin Türk Metal de bir açıklama yaptı. Açıklamada, " İşveren temsilcisi MESS, İstanbul'da bugün gerçekleştirdiğimiz toplantıda; 1.Eylül.2023'ten geçerli olmak üzere saat ücretlerine birinci 6 ay için daha önce yaptığı yüzde 35 zam teklifini yüzde 50' ye; Yine 1.Eylül.2023' ten geçerli olmak üzere sosyal haklara ilk yıl için daha önce yaptığı yüzde 65'lik zam teklifini ise %80'e çıkardığını tarafımıza iletmiştir.



MESS, tamamlayıcı sağlık sigortası uygulamasını kaldırmak başta olmak üzere , kazanılmış haklarımızı geriye götürecek tekliflerinin hepsini yinelemiş, masada tutmaya devam etmiştir. Heyetimiz gerek kazanılmış haklarımızı geriye götürmek isteyen işveren talepleri, gerekse yapılan zam tekliflerinin kabul edilemez olması sebebi ile görüşmeyi sonlandırarak masadan kalkmıştır. Başta siz değerli Türk Metalli metal emekçileri olmak üzere, tüm kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.



BİRLEŞİK METAL İŞ'TEN GREV AÇIKLAMASI



Birleşik Metal İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada ise ücret zammının yüzde 50'ye yükseltildiği ancak anlaşmanın sağlanamadığı belirtildi. Sendikadan yapılan açıklamada, "Birleşik Metal, metal işçilerinin beklentisine yanıt vermekten çok uzak bu teklifi kabul etmemiş ve işçilerin haklı talep ve beklentilerine uygun yeni bir teklif beklediğimizi belirtmiştir. Bu teklif metal işçilerinin sefalet ücretiyle çalışmaya devam etmesi demektir. Kabul edilebilir yeni teklif olmaması halinde, tekliflerin anlamı metal işçilerini greve davet etmektir." ifadelerini kullandı.