140’tan fazla şirket ''Open USD'' için bir araya geldi

Open Standard adlı girişim, stablecoin ağı için 140’tan fazla şirketi bir araya getiriyor. Girişim kapsamında, ABD dolarına endeksli Open USD adlı yeni bir stablecoin çıkarılacak. Dijital varlığın bu yılın ilerleyen dönemlerinde kullanıma sunulması bekleniyor.

Open Standard, girişimin işletmelerin stablecoin kullanımını ölçeklendirme sürecinde karşılaştığı engelleri aşmayı ve dijital varlıkların dünya genelindeki kullanımını hızlandırmayı hedeflediğini bildirdi.

Open Standard’ın kurucu CEO’su Zach Abrams, “Mevcut stablecoinlerin önemli güçlü yanları var. Ancak bunları büyük ölçekte kullanmak için işletmelerin açık, düşük maliyetli, yüksek işlem kapasiteli, geniş erişilebilirliğe sahip ve kendi çıkarlarıyla uyumlu bir yapıya ihtiyacı var.” dedi.

Girişim, işletmelerin Open USD’yi herhangi bir maliyet ve hacim sınırı olmadan basıp itfa etmesine imkan tanıyacak. Böylece şirketlerin büyük ölçekli kullanım için altyapı kurmasının kolaylaştırılması hedefleniyor. Dijital temsil birimini destekleyen Open USD rezervlerinden elde edilen gelirler de operasyonel maliyetleri karşılamak için alınacak yönetim ücreti düşüldükten sonra girişimin ortakları arasında paylaşılacak.

Stablecoinler, ABD doları veya euro gibi geleneksel para birimleriyle desteklenen ve değerini sabit tutmak üzere tasarlanan dijital ''tokenlar'' olarak biliniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen yıl stablecoinlere ilişkin federal kurallar ve ilkeleri belirleyen GENIUS Act adlı yasayı imzalamıştı. Uzmanlar o dönemde, kripto kullanımını kolaylaştırmak üzere tasarlanan bu ilk ABD yasasının, dijital varlıkların günlük ödemelerde ve para transferlerinde kullanılmasının önünü açabileceğini belirtmişti.

Buna rağmen stablecoinler hala çoğunlukla diğer kripto varlıkların alım satımını kolaylaştırmak için kullanılıyor; ödeme gönderme veya alma amacıyla yaygın biçimde kullanılmıyor.

BNY Baş Ürün ve İnovasyon Sorumlusu Carolyn Weinberg, “Tarafsız yönetişime ve paylaşılan ekonomik modele sahip bir stablecoin, dijital varlık büyümesinin bir sonraki aşamasını başlatma potansiyeli taşıyan benzersiz bir birleşim.” dedi.

Bazı fintech ve kripto şirketleri de 2024’te Global Dollar Network adlı küresel bir stablecoin ağı başlatmak için bir araya gelmişti.